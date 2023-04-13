وزير الصحة يناقش مع مدير الإشارة أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 01:26 مساءً - التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، باللواء أ ح بكر محمـد البيومى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها فى التحول الرقمى فى كافة المجالات.

وتناول اللقاء استعراض محاور عمل الشبكة الوطنية فى القطاع الصحى ومتابعة معدلات إنشاء وتطوير الغرفة المركزية للرعايات والحضانات والطوارئ لسرعة تقديم الخدمة الطبية المتميزة ، بجانب خطط استكمال تنفيذ تكامل الدوائر الصحية من خلال الشبكة الوطنية وقطاعات وزارة الصحة المعنية بخدمات الطوارئ والإغاثة.

حضر اللقاء: اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، ورؤساء هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.