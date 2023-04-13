أخبار مصرية

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 12:30 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الخميس، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- " الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج" 

 

وقال الرئيس السيسى :" يطيب لى أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة .. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء .. مع أطيب تمنياتي،،، وكل عام وأنتم بخير،،،"

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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