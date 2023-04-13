سها جندي: التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز جهود التنمية المستدامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 12:29 مساءً - شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعالية السحور التي تنظمها شركة "اتصالات مصر" كان بدعوة من المهندس جمال السادات رئيس مجلس ادارة شركة اتصالات ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي.

ويأتي ذلك بحضور وزراء: الزراعة والشباب والرياضة والاتصالات والمجالس النيابية ومحافظ القاهرة وسفيرة الإمارات بالقاهرة ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.

كان في استقبال الوزيرة السيد جمال السادات، والذي رحب بالسفيرة سها جندي، موجها الشكر لسيادتها للمشاركة، وأكدت وزيرة الهجرة أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من شأنه أن يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة في إطار دعم الشراكات، مضيفة أن تكامل الجهود يخدم المواطنين، وأن شركة "اتصالات" هي إحدى الشركات المصرية الكبري التي تؤدي خدمة مهمة، وتعد قناة اتصال بين المصريين بالخارج وأسرهم في مصر .

وثمنت وزيرة الهجرة الدور المجتمعي الذي تقوم به شركات الاتصالات في وقت الأزمات، مشيدة بإتاحة شركة اتصالات إمكانية التواصل المجاني مع الطلاب المصريين خلال كارثة الزلزال في تركيا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك الكثير من المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ونتطلع للمزيد من التعاون لصالح الشباب وتوفير فرص العمل، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.