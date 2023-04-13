ننشر مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 12:29 مساءً - يبحث عدد كبير من الراغبين في استقلال قطارات المترو عن مواعيد عيد الفطر لقضاء الإجازة مع الأهل والأصدقاء.

وكشفت وزارة النقل عن مواعيد قطارات مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023.

وجاءت المواعيد لتتناسب مع مواعيد عيد الفطر المبارك وهى كالآتى.

قيام أول قطار من جميع المحطات الإنتهائية الخامسة والربع صباحا .

أخر قطار بالخط الأول من حلوان و من المرج الجديدة ١٢ و ربع صباحا

آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة و من المنيب ١٢ و نصف صباحا

آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور ١٢ و سبع دقايق صباحا .

آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات ١٢ و ٣٨ دقيقة صباحا .

يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحدة صباحا.

محطة جمال عبدالناصر المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة آخر قطار ١٢ ونصف صباحا.

محطة العتبة المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار ١٢ ونصف صباحا.