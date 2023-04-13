وزارة الإنتاج الحربى تطلق الفيديو الثالث من حملة «مصنعك بيتك»

جدة - نرمين السيد - صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأن وزارة الإنتاج الحربى أطلقت الفيديو الثالث من سلسلة فيديوهات حملة "مصنعك بيتك" والتى يقوم المكتب الإعلامى بالوزارة بتنفيذها فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بإعداد حملة توعوية للعاملين بالإنتاج الحربى.





وذلك خلال إحدى الجولات التفقدية التى قام بها لواحدة من الشركات التابعة، وتستهدف الحملة تسليط الضوء على التداعيات السلبية لعدد من الممارسات سواء على العامل نفسه أو مصنعه.

وأوضح "بكر" أن الفيديو الثالث من "مصنعك بيتك" يتضمن مشاهد تمثيلية تعكس التأثيرات غير الإيجابية للتبديد وسرقة الموارد وتقوم الرسالة الأساسية لهذا الفيديو على ضرورة التحلى بالأمانة فى العمل وأهمية عدم التستر على أى فعل غير قانونى.

كما أوضح أن الفيديو الأول من الحملة تناول التداعيات السلبية للإهمال وعدم الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية بينما تناول الفيديو الثانى التداعيات السلبية لإفشاء أسرار العمل.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الحملة تقوم على فكرة أساسية وهى ضرورة أن يعى كل عامل فى مختلف المستويات الوظيفية أن مصنعه هو بيته الثانى وأن البيت والمصنع والوطن كلها أركان تتكامل معًا لدعم مسيرة الإنتاج والتنمية.