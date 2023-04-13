التنمية المحلية تشيد بجهود وزارة الاتصالات فى رفع كفاءة الأداء الحكومى

جدة - نرمين السيد - أشاد هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالجهود التى تقوم بها وزارة الاتصالات فى رفع كفاءة الأداء الحكومى وتهيئة العاملين المنتقلين من وزارة التنمية المحلية لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والذين تم الانتهاء من تدريبهم على بعض البرامج المهمة ومنها أساسيات التحول الرقمى والتطوير المؤسسى لوحدات نظم المعلومات.





جاء ذلك خلال احتفال وزارتى التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بختام فعاليات ورشة عمل الإدارة الرقمية للمشروعات تحت رعاية هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تم تنفيذها خلال الفترة (8-12) أبريل 2023 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، تحت إشراف المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية.

وأوضح هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن ورشة العمل استهدفت تدريب العاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظات من ذوى الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية الاستثمارية بدواوين عموم المحافظات والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم، وقال وزير التنمية المحلية ان ورشة العمل ركزت على إدارة المشروعات، وتنفيذ مجموعات عمليات البدء والتخطيط، وعمليات المراقبة والرصد، وإعداد وبناء فريق العمل، وبيان عمل المشروعات، فضلا عن المتابعة والتقييم الرقمى للمشروعات لضمان استدامتها ودعم اتخاذ القرار.

و أضاف أن الورشة استهدفت أيضا تهيئة العاملين بالمحافظات لاستيعاب مفاهيم ومهارات الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات الإدارة الرقمية للمشروعات فى تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم فى رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة، لافتا إلى أن الورشة استهدفت أيضا تنفيذ خطة التطوير المؤسسى الرقمى للمحافظات، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى العديد من ملفات التعاون الحالية مع وزارة الاتصالات والمحافظات بما يساهم فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بخلق كوادر محلية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والوحدات القروية، وكذا تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكافة المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن، لافتا إلى أهمية برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى يحصل عليها العاملون بالمحافظات.

من جانبها أكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات فى ضمان الاستدامة ودعم اتخاذ القرار، وقدمت عرضا تقديميا حول بعض الأفكار والخبرات لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتفعيل دور الإدارة الرقمية فى الأعمال الحكومية، مشيرة إلى أن التطورات التكنولوجية والتقنيات الجديدة والصاعدة وفرت العديد من الأدوات للمساهمة فى إدارة ومتابعة المشروعات بشكل فعال، فضلا عن المساعدة فى مراقبة الأداء وتحليل البيانات ومتابعة التقدم فى المشروعات وهو ما يعزز من فرص نجاحها وتحسين فرص استدامة المشروعات.

وشهدت فعاليات ختام الورشة تسليم شهادات التدريب للمشاركين من إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى بعدد (14) محافظة (مطروح، كفر الشيخ، القليوبية، القاهرة، الفيوم، الغربية، الشرقية، السويس، سوهاج، دمياط، الجيزة، البحر الأحمر، أسوان، الإسكندرية)، كما شهدت تفاعلا ونقاشا مفتوحا بين نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاركين لتعزيز استدامة الأعمال ورفع كفاءة أداء إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى فى تنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية.

وشارك فى الورشة عدد من شباب مصر من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة بنطاق محافظة الجيزة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمشاركة الشباب فى مشروعات وجهود التنمية التى تنفذها الدولة فى كل القطاعات.

جدير بالذكر أن الورشة تأتى تنفيذا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالا للجهود الحكومية فى التطوير المؤسسى الرقمى لدعم جهود التحول الرقمى بالمحافظات، بما فى ذلك بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمى وضمان استدامتها.

ومن ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بختام فعاليات ورشة عمل الموارد البشرية والتدريب لمناقشة الخطة التدريبية الجديدة للعام المالى 2023-2024 وناقشت الورشة على مدار الأسبوع الإحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة، ومؤشرات قياس الأداء وكيفية وضعها، ورأى المحافظات فى الدورات التخصصية ومدى الاستفادة منها، والتعرف على الاساليب السبعة لتصنيف مؤشرات الأداء، واختيار دورية القياس ووحدة القياس والتراكمية المناسبة لكل مؤشر والتمكن من تطوير مؤشرات أداء متخصصة، وتقييم خطة العام الحالى 2022 - 2023 المنفذة( دراسة الأثر التدريبى على المحافظات ) والمقترحات الخاصة بالدورات التخصصية ومدى إمكانية ادراج دورات تخصصية جديدة، واستفاد من فعاليات الأسبوع التدريبى الحالى وهو الأسبوع التدريبى 34 من الخطة التدريبية للمحليات 168 متدربا.