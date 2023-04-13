أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 13 أبريل 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة التركية "أنقرة"؛ بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو.

القاهرة

تفتح وزارة التجارة والصناعة باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات لأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية لمدة 5 أيام عمل متتالية مع مراعاة الإجازات الرسمية.

القاهرة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع منافسه حرس الحدود، على استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

القاهرة

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ليلة رمضانية لفرقة عز الدين نصر الدين للسيرة الهلالية، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح النقابة.

الإسكندرية

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية، والتى تقدم على جميع مسارحها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على مسرح سيد درويش.

الزقازيق

تطلق مديرية الصحة بالشرقية قافلة طبية إلى قرية بيشه عامر مركز منيا القمح؛ لعلاج محدودى الدخل مجانا وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

القاهرة

تختتم الفرقة الموسيقية بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، فعاليات برنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

القاهرة

يقام حفل موسيقى فى تمام الساعة الـ 6:30 مساء على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية بالقاهرة والعرض الموسيقى بعنوان " كلثوميات" لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بمشاركة نجوم الفرقة وقيادة المايسترو صلاح غباشى.