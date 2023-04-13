الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 197 ألف مواطن فى شهر

جدة - نرمين السيد - يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»؛ لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 33 ألف و953 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتاً إلى تحويل 2287 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجى، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 12 ألفا و275 مواطناً بمحافظة أسوان، و12 ألفا و158 مواطناً بأسيوط، و9 آلاف و401 مواطن بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و370 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و3 آلاف و463 مواطناً بالأقصر، و1598 مواطنًا بالبحر الأحمر، و11 ألفا و666 مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و684 مواطنًا بالجيزة، و7 آلاف و991 مواطناً بالدقهلية، و5 آلاف و935 مواطناً بالسويس، و13 ألفا و378 مواطناً بالشرقية، و12 ألفا و571 مواطناً بالغربية، و5 آلاف و545 مواطناً بالفيوم، و7 آلاف و87 مواطناً بالقاهرة.

وأشار الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ10 آلاف و700 مواطناً بالقليوبية، و7 آلاف و916 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألفا و944 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و297 بالوادى الجديد، و11آلفا و155 مواطناً ببنى سويف، و1643مواطناً بجنوب سيناء، و9 آلاف و421 مواطناً بدمياط، و8 آلاف و867 مواطناً بسوهاج، و3 آلاف و987 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و669 مواطنا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبى على 3 آلاف و999 مواطناً بمطروح.