الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الخميس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج: "يطيب لى أن أبعث إليكم بخالص التهانى القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة".
وأضاف: "أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء، مع أطيب تمنياتى، وكل عام وأنتم بخير".
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