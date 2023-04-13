الهجرة تبحث استعدادات إطلاق حملة توعية للمصريين العاملين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيصل العتيبى الملحق العمالى السعودى بالقاهرة، لبحث إطلاق حملة توعية موسعة باسم "اعرف حقك واطمن" تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالسعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة.





ويأتى ذلك فى إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج وفى إطار تأهيل وتوعية هجرة الأيدى العاملة للأسواق الخارجية، وتفعيلا لآلية التعاون المباشر بين وزارتى الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة.

وأشادت السفيرة سها جندى، خلال اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالسعودية، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضى المصرية، ويؤكد على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واللذين تربطهما أواصر الأخوة والمصير المشترك، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الخميس.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والتغلب على أى تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة.

ولفتت إلى أهمية إطلاق حملة توعية مشتركة تستهدف التعريف بكل القوانين لحماية حقوق الفرد وكذا اطلاعه على واجباته التى تحددها القوانين المنظمة، موجهة بأهمية استخدام لغة مبسطة ورسوم متحركة حتى تصل هذه الحملة لكافة الشرائح المستهدفة على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم، بما يضمن تحقيق الهدف منها.

وأثنى فيصل العتيبى الملحق العمالى السعودى بالقاهرة، على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية السعودية، مضيفا أن المملكة فى استراتيجيتها الجديدة للتشغيل والتوظيف تركز على كفاءة العمل وعلى توظيف العمالة المتخصصة الماهرة.

وأوضح أن حملة التوعية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الهجرة، والملحقية العمالية السعودية بمصر، هدفها الأول منع وقوع المصريين فى أى مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كل أشكال الاتجار فى البشر.

وتابع الملحق العمالى السعودى بالقاهرة أننا نستهدف التوعية والتثقيف للعمالة المرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها فى المملكة، مستعرضا فيديوهات حملة التوعية والتى تتضمن كافة التفاصيل التى تحتاجها العمالة المصرية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم والقوانين الحاكمة بالمملكة قبل سفرهم، ما يسهم فى تقليل أية مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجههم بالإضافة إلى توعيتهم فى حالة تعرضهم لأية مشكلة، وكذلك الإطار الواجب العمل خلالها للوصول إلى الحل.

وشدد على أن هذه رسالة من المملكة إلى العمالة المصرية بمدى تقديرهم، حيث إنه يتم الاهتمام بهم قبل سفرهم وعقب وصولهم إلى الأراضى السعودية، وتسليط الضوء على الحملة السعودية "وطن بلا مخالف" والتى تستهدف التعريف بعقوبات الاتجار بالبشر وحماية العاملين.

وشهد الاجتماع تسليم السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات بيان بعدد من حالات المصريين العاملين بالسعودية، للملحق العمالى السعودى، للتدخل وسرعة البت فيها، وذلك فى إطار الآلية التى تم تدشينها بين البلدين كأحد نتائج زيارة السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة للمملكة ولقاء وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودى، للتواصل المباشر لحل أية مشكلات تواجه الجاليتين، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين والسفارتين والمكتب العمالى بالبلدين، لتذليل أى معوقات، مشيدة بنجاح هذه الآلية فى إزالة العديد من العقبات التى واجهت العمالة المصرية بالسعودية.