البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد من دير مارمينا بمريوط

جدة - نرمين السيد - ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات وقداس خميس العهد من دير القديس مارمينا بمريوط بالإسكندرية، بمشاركة الأنبا كيرلس أفا مينا رئيس الدير، والأباء الرهبان والكهنة، وتتضمن صلوات خميس العهد، صلوات السواعى النهارية من البصخة المقدسة، وصلاة اللقان، وصلاة القداس الإلهى.





وتلقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا، اليوم، من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، للتهنئة بعيد القيامة، عبر خلاله عن تهنئته القلبية لقداسة البابا تواضروس وجموع المسيحيين بالعيد، متمنيا السلام والرخاء لمصر. كما تلقى البابا تواضروس الثانى اتصالا هاتفيا من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد الذى يحل يوم الأحد المقبل. وأعرب الإمام عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخى بين أبناء الوطن.

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