عاجل.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع الأخير من رمضان

جدة - نرمين السيد - ونشرت الأأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك بيانا حول تفاصيل درجات الحرارة وأهم الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة على جميع الأنحاء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت فى بيان سابق موعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء. ولفتت الأرصاد إلى أن موعد تحسن الأحوال الجوية على جميع الأنحاء سيكون بداية من يوم الجمعة المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى 25 درجة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى انحسار فرص الأمطار غدا الخميس على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

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