نائب وزير الخارجية يستنكر اتهام مصر بتسييس ملف مياه النيل

جدة - نرمين السيد - استنكر السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 12 أبريل الجاري، إتهام وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة، مؤكداً أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة. وأكد على أن الإدعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هي محاولة للتنصل من المسئولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.





استنكر السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، 12 أبريل الجارى، اتهام وزير الدولة الإثيوبى للشئون الخارجية مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة. وأكد أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائى حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة. وأكد على أن الإدعاء الإثيوبى المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هى محاولة للتنصل من المسئولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولى وحسن الجوار. وأضاف السفير حمدى لوزا، بأنه من المؤسف أن يستمر المسئولون الإثيوبيون فى الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم فى استئناف المفاوضات تحت رعاية الإتحاد الأفريقى، فى محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملئ دون اتفاق. ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك بالتصريحات التى صدرت مؤخرا حول الحرية المطلقة لاثيوبيا فى مواصلة الملئ دون اكتراث لاى حقوق لدولتى المصب باعتباره دليلا اخر على احادية التوجه خارج نطاق التفاوض.

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