بالجلابية والطبلة.. «أم إبراهيم» أشهر مسحراتية بالبحيرة على مدار 25 عامًا

جدة - نرمين السيد - بطبلة وجلابية وصوت فرحة بينادى رمضان كريم واصحى يا نايم وإيد بتعزف على أوتار الذكريات، مسنة بقلب أطفال تربطها روح رمضان وقت السحور، تخرج تدق بطبلتها وتدندن بمدح شهر رمضان المبارك من بعد منتصف الليل وحتى وقت السحور، اعتاد على صوتها الكبار والصغار وأصبحت هى مسحراتية منطقتهم ورمز من رموز بهجتهم باستقبال الشهر الكريم.





فى يدها عصا بسيطة تدق على طبلتها ليزفها أطفال الشارع وتعلو ضحكاتهم سوياً وكأنها عروس رمضانية وليست "مسحراتية" طالبين منها أن تنادى بأسمائهم "اصحى يا فريدة واصحى يا محمد" وهكذا ليقضوا وقتاً ممتعاً فى حضرة الأيام المباركة.

"أم إبراهيم" قصة أشهر مسحراتية بالبحيرة على مدار 25 عاماً

صوت بعيد ينادى يا مهندس مصطفى ويا دكتورة هند، رصدته عدسة "دوت الخليج" وحينما نقترب أكثر نسمع صوت الطبلة ونرى سيدة مسنة تحتضن طبلتها وتدق عليها بعصا ويطوف عليها أطفال الشارع، تُدعى "أم إبراهيم" وهى مسحراتية بمدينة المحمودية، وتعتبر أشهر مسحراتية بالبحيرة، لتتحدث قائلة: منذ أكثر من 25 عاماً و أنا أعمل مسحراتية، أشعر بالبهجة وأنتظر الشهر الكريم كل عام وتعلقى بالدق على طبلة السحور أصبح عادة تشعرنى بالطمأنينة والهروب من تراكمات الحياة، حينما أرسم البسمة على وجوه الصغار والكبار.

وأكملت "المسحراتية" طوال شهر رمضان المبارك أخرج يومياً من الساعة الـ11 مساءًا وحتى وقت السحور، لأعمل على استيقاظ أهالى المنطقة لتناول السحور ولصلاة الفجر، والجميع فى المدينة اعتاد على صوتى وينتظرونى كل يوم وكأننى منبه فرحتهم، ولقبونى "أم إبراهيم" بهجة رمضان وصوت الفرحة.

توارثت مهنة المسحراتى بعد وفاة زوجى

وتابعت لدى 5 أولاد وأعانى من الغضروف ولكنى اعتدت على الخروج والعمل كمسحراتية، ومن أشهر الأماكن التى أمر من عليها هى منطقة الزهور والمنشية والمساكن والجميع يطلبنى لأمر بمناطق أخرى ولكنى لا أستطيع نظراً لظروفى الصحية، أحب الأطفال وعلمت الأطفال ذكر الله أردد والأطفال تردد من ورائى : اصحى يا نايم وحد الدايم يا عباد الله وحدوا الله، رمضان كريم كل سنة وانتم طيبين شهر الهدى والقرآن شهر الغفران اذكر الله، هكذا تنادى بصوتها الطيب ومن ورائها الأطفال، لتصبح أم إبراهيم المسحراتية المحبوبة بالبحيرة.

وأكملت المسحراتية الخمسينية بعد وفاة زوجى تراكمت الديون ولهذا توارثت مهنته وعملت كمسحراتية على مدار 25 عاما، وهى مصدر رزقى الوحيد، وافرح بقدوم شهر البركة كأنه يغسلنى من الهموم.