ريال مدريد ضد تشيلسي.. بنزيما يسجل هدف الملكى الأول فى الدقيقة 21

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 10:27 مساءً - سجل كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الهدف الأول ضد تشيلسي الإنجليزي بالدقيقة 21 من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، التي يسعى فيها الميرنجي الى الحفاظ على لقبه الحائز عليه في النسخة الماضية.

وتاريخيا التقى فريقا ريال مدريد ضد تشيلسي في 7 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع الميرنجي الفوز في مباراة واحدة مقابل 4 انتصارات لصالح البلوز بينما انتهت مواجهتين بالتعادل بينهما.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 8 أهداف مقابل 11 هدفاً لصالح فريق تشيلسي، بينما يحمل النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما ترتيب هدافي مباريات الناديين بواقع 5 أهداف.

ويتفوق نادي تشيلسي في القيمة التسويقية على حساب ريال مدريد بعدما استطاع بطل إنجلترا في الوصول الى 1.02 مليار يورو، مقابل 860 مليون لصالح الميرنجي.

ويأتي النجم البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في صدارة أغلى لاعبي مباراة الميرنجي ضد تشيلسي بواقع 120 مليون يورو، بينما يتواجد انزو فيرنانديز في صدارة أغلى لاعبي تشيلسي بقيمة 85 مليون دولار.

وعين الاتحاد الأوروبي، الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكمًا لقمة الريال ضد تشيلسي في ذهاب دور الـ 8 من مسابقة تشامبيونزليج.

ويسعي فرانك لامبارد إلي تحقيق مفاجأة امام ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة الموقف الذي يمر به البلوز في ظل الغيابات التي يمر بها الفريق حالياً.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، الأسبوع المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء 18أبريل بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد تشيلسي

وتأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ذهابا وإيابا، بينما صعد فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى نصف النهائي، لمواجهة المتأهل من قمة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، والتي ستجمعهما في دور ربع النهائي.

وتأهل فريق تشيلسي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بانتصاره على بورسيا دورتموند الألماني، فيما أقصى ريال مدريد نظيره ليفربول.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، رودريجو.

بينما جاء تشكيل تشيلسي أمام ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فوفانا، تياجو سيلفا، كوليبالي.

خط الوسط: جيمس، كانتي، إنزو، كوفاسيتش، تشيلويل.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رحيم ستيرلينج.