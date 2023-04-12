جدة - نرمين السيد - وكتب "الطاهرى"، فى تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "بعد قليل نسعد بصحبتكم عبر شاشة "إكسترا نيوز" وحلقة جديدة من "كلام فى السياسة" ونناقش خلالها مع ضيوفنا الكرام ملف الإشراف القضائى على انتخابات الرئاسة 2024 بعد استجابة السيد رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى وكذلك نقف على آخر استعدادات انطلاق الحوار الوطنى والمقرر فى الثالث من مايو المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاهرى يعلن عن تفاصيل حلقة اليوم من برنامج «كلام فى السياسة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.