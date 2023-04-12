وزير التعليم يتابع عددًا من الملفات بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات من بينها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية لاختيار 1000 مدير مدرسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل مبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسى" والاستثمار فى قدرات الطلاب الموهوبين فنيا، كما استعرض الوزير كافة الاجراءات المتعلقة بانتقال العاملين للمقر الجديد للوزارة.





وفى مستهل الاجتماع رحب الوزير بالحضور، مؤكدا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاختيار 1000 مدير مدرسة من شباب المعلمين، تمثل خطوة مهمة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه تقدم للمبادرة 1794 معلما من بينهم 156 سيدة يتلقون برنامجا تدريبيا متميزا على أن يتم اختيار المجموعة التى اجتازت البرامج التدريبية ليصبحوا مديرى مدارس.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الاجراءات الخاصة بمبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسى"، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المبادرة هى آلية منظمة تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها فى مجال المسرح والفن، مؤكدا على أهمية مواصلة تفعيل خطوات المبادرة وعمل نهضة فى المسرح المدرسى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال اختيار أفضل 5 طلاب موهوبين فى مجال التمثيل على مستوى كل إدارة تعليمية ثم على مستوى كل مديرية ثم يتم انتقاء فريق يمثل المسرح المدرسى على مستوى الجمهورية.

كما وجه الدكتور رضا حجازى بأهمية الاستعانة بطلاب الدمج الموهوبين فى المبادرة لاستثمار مواهبهم ودمجهم فى المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة ايمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة رباب زیدان، مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، ونهاد سعد، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى، وعمرو الدسوقى، مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولة تفقدية بالوزارة للاطمئنان على انتظام سير العمل للإدارات التى انتقلت للعمل بشكل تدريجى بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، كما استعرض خطط تقييم وتدريب الموظفين المقرر انتقالهم لمقر الوزارة الجديد.