رئيس COP28 يجدد الدعوة إلى تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ومشاركته فى حلقة نقاشية دولية رفيعة المستوى.

وشارك فى سلسلة من اللقاءات على هامش الاجتماعات، مع عدد من الوزراء ومسؤولى مؤسسات التمويل الدولية والمتعددة الأطراف والخاصة، بما فى ذلك الحلقة النقاشية التى استضافتها كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، ومارك كارنى، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بالعمل والتمويل المناخى، حيث شدد على الحاجة الملحة إلى توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة من أجل تحقيق النمو والازدهار لجميع المجتمعات، خاصة دول الجنوب العالمى.

وتأتى هذه الزيارة ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التى يقوم بها للقاء الشركاء والمعنيين فى الحكومات والمجتمع المدنى والشباب والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها، وذلك ضمن الاستعداد لإقامة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التى تستضيفها دولة الإمارات فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "فى السنوات الثمانى التى تلت اتفاق باريس التاريخى، رأينا مدى الترابط الوثيق بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخى، ومن الواضح أن آثار تغير المناخ تعرقل مسار التنمية فى مختلف أنحاء العالم وتؤثر على المجتمعات الأكثر تعرضا لتداعيات المناخ، خاصة دول الجنوب العالمى".

وأوضح، أن أحد الممكنات الرئيسية للنجاح فى التنمية المستدامة والعمل المناخى هو رأس المال والتمويل الذى لا يصل حاليا بالشكل الكافى لمن هم بأمس الحاجة إليه، حيث يصل 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة إلى البلدان النامية التى تشكل أكثر من 70% من سكان العالم، ويزداد هذا التفاوت فى الدول الأقل نموا، التى تحصل على أقل من 2 سنت من كل دولار من تلك الاستثمارات، لافتا إلى أن هذه الأرقام تؤثر على حياة الأسر والمجتمعات التى ينبغى أن يكون لها الحق فى تطوير قدراتها وإطلاق العنان لإمكانياتها والمساهمة فى تحقيق الازدهار العالمى المستدام، ومؤكدا ضرورة تطبيق ذهنية عالم الأعمال، ونهج يركز على الجانب العملى فى منظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28 لتمكين النقلة النوعية المطلوبة والتقدم الجذرى الذى يحتاج إليه العالم.

ونوه "الجابر" إلى أن الاستثمار فى التكنولوجيا النظيفة وتمويل التكيف ودعم الانتقال المنطقى والواقعى والتدريجى فى قطاع الطاقة، يتطلب مضاعفة حجم الأموال المتاحة ثلاث مرات بحلول عام 2030، خاصة فى البلدان النامية، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تمويل المناخ فى دول الجنوب العالمى لتلبية احتياجات التنمية والعمل المناخى بشكل متزامن.

وقال: "بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، أمضيت أنا وفريقى الأشهر الثلاثة الماضية فى الاستماع والتواصل مع قطاع عريض من المعنيين فى دول الجنوب العالمى، وما سمعته منهم بشكل متكرر هو أن التمويل المناخى ليس متوفرا بشكل ميسر ولا بتكلفة مناسبة، كما لا يمكن الوصول إليه بسهولة. لذلك، نحن بحاجة إلى تحويل المليارات إلى تريليونات، فعندما يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف، نحتاج إلى تعزيز تمويل المناخ من دون إغراق الدول النامية فى مزيد من الديون، ولتسهيل الوصول إلى التمويل، يجب إزالة العقبات البيروقراطية التى تجعل البلدان تنتظر وقتا طويلا للحصول على الأموال التى هى فى أشد الحاجة إليها".

وأشار إلى أنه تم تحقيق بعض التقدم فى معالجة موضوع التمويل، وشدد على ضرورة تحقيق المزيد، قائلا: "أصدرت مجموعة البنك الدولى فى العام الماضى خريطة طريق للتطور، ومع ذلك، هناك الكثير مما ينبغى القيام به بشكل سريع، بما فى ذلك تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ أهداف العمل المناخى وتحقيق التنمية المستدامة، كما نحتاج لتوفير المزيد من التمويل الميسر الذى يمكنه تقليل المخاطر فى البلدان ذات الدخل المنخفض، وجذب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص، إضافة إلى اكتشاف أدوات جديدة لتوجيه التمويل الخاص إلى الدول النامية بمزيد من الفاعلية والكفاءة".

ونوه إلى أنه ومن خلال رؤية القيادة، فإن دولة الإمارات تمتلك سجلا متميزا فى بناء شراكات نوعية ومتعددة الأطراف بين القطاعين الحكومى والخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة فى الدول النامية بمختلف أنحاء العالم، بما فى ذلك أكثر من 30 دولة جزرية صغيرة نامية، وأضاف أن دولة الإمارات حريصة على تعميق الشراكة والتعاون لتعزيز جهودها فى هذا المجال، معربا عن أمله فى تنشيط كل من التمويل الحكومى والخاص لتحقيق أهداف التنمية والمناخ بشكل متزامن.

والتقى خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن العديد من كبار الشخصيات، بمن فيهم ميا موتلى، رئيسة وزراء بربادوس، وبينمان براساد، نائب رئيس الوزراء فى فيجى، وكين أوفورى عطا، وزير المالية الغانى، وليبومبو شيمى، وزير المالية فى ناميبيا، وداميلولا أوغونبيى، الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، ومارك كارنى، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بالعمل والتمويل المناخى، وجون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ منذ 2021.

وتأتى زيارة الجابر إلى واشنطن استمرارا لجهوده الهادفة إلى دعم تطوير مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتأكيد على ضرورة تقديم دعم مالى أكبر لتمويل معالجة الخسائر والاضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ.

وفى هذا الإطار أيضا من المخطط أن يشارك فى يونيو المقبل فى قمة الميثاق المالى العالمى الجديد التى تعقد فى فرنسا ويستضيفها إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى، حيث ستناقش الدول المشاركة أهمية تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية لدعم تمويل المجتمعات الأكثر تعرضا لتداعيات تغير المناخ.