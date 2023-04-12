محمد بن زايد: سعدت بلقاء أخى الرئيس السيسى فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، نقلًا عن حسابه الرسمى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكتب قائلًا: "سعدت بلقاء أخى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار فى المنطقة".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قد وصل إلى القاهرة، وكان فى مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة الدولى، الرئيس عبدالفتاح السيسى.