الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار رعدية على السواحل

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمود القاياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالات عدم الاستقرار فى الفصول الانتقالية كالربيع والخريف، حادة بشكل كبير، وتكون مصحوبة بسقوط أمطار رعدية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حالة عدم الاستقرار الحادة بسبب الفروقات الكبيرة بين درجات الحرارة على سطح الأرض وطبقات الجو العليا.

وذكر أن البلاد شهدت موجة حارة خلال الأيام الماضية؛ إذ بلغت العظمى على القاهرة 35 درجة، ومصر تأثرت من مساء الأحد بجبهات هوائية شمالية باردة، قادمة من جنوب أوروبا ومنخفضة فى درجة حرارتها بشكل كبير.

ولفت عضو المركز الإعلامى بالأرصاد، إلى أن الانخفاض الكبير فى درجة الحرارة، والأمطار على محافظات شمال البلاد، ونشاط الرياح، أبرز عناصر الحالة الجوية غير المستقرة.

وأشار إلى أن كل محافظات الساحل الشمالى: مطروح والإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وشمال الوجه البحرى: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، شهدت فرص سقوط أمطار تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية فى بعض الأحيان.

وأوضح أن فرص الأمطار على بعض المناطق المتفرقة من محافظات القاهرة الكبرى، تصل إلى المتوسطة والرعدية فى بعض الأحيان، مؤكدًا أن حدة الأمطار بتلك المناطق أقل مما تشهده المحافظات الشمالية.

وذكر أن فرص الأمطار بمدن القناة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية فى بعض الأحيان، متوقعًا امتدادها خفيفة إلى محافظات شمال الصعيد القريبة من جنوب الوجه البحرى كالفيوم.

وحذر من أن نشاط الرياح وسرعاته الكبيرة اليوم، يزيد من الشعور بانخفاض الحرارة، مضيفًا أن كل الأنحاء تشهد أجواء تتراوح ما بين الباردة إلى شديدة البرودة، خلال ساعات الليل.