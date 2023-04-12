دبلوماسيون كنديون يوزعون تمر وعصير على الصائمين بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الكندية بالقاهرة، صورًا لجهود الدبلوماسيين فى شوارع القاهرة، وكتبت: "سحر وجمال رمضان فى مصر خلى الدبلوماسيين ينزلوا يوزعوا تمر وعصير ساعة المغرب". وأضافت تأثر الدبلوماسيون بجمال موائد الإفطار فى الشوارع، وأخذوا مبادرة للقيام بذلك خارج مقر السفارة فى القاهرة.

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