40 لقاء للزعيمين فى 9 سنوات.. فايز فرحات يفسر اللقاءات بين السيسى وبن زايد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات 40 مرة فى آخر 9 سنوات، وهذا له دلالات كثيرة.





وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر والإمارات لعبتا دورا رئيسيا فى تحديد أجندة سياسات إقليم الشرق الأوسط، وكلا البلدين لهما علاقات قوية مع القوى الكبرى مثل أمريكا وروسيا والصين. وأوضح أن البلدين لديهما توافق فى ما يتعلق مع بطريقة التعامل مع مصادر التهديد فى الإقليم، والقوى غير العربية، إضافة إلى ترتيب العلاقات العربية العربية، ما أدى فى النهاية إلى توافق متعدد المستويات بين البلدين. وذكر أن الأساس فى هذا التوافق بين البلدين هو التوافق الشخصى بين زعيمى البلدين ومدى التفاهم بينهما والاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام سيادة كل دولة ومفهوم الدولة الوطنية لدى الأخرى، كل هذا يفسر كثافة العلاقات واللقاءات بين البلدين على مستوى القمة.

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