الأوقاف: إقامة صلاة العيد فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف - وفق بيان للوزارة اليوم الأربعاء- إن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة، أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة فى تحديد الساحات التى تقام بها صلاة العيد.

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