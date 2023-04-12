جدة - نرمين السيد - وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، منذ قليل، إلى القاهرة فى زيارة رسمية، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، منذ قليل، إلى القاهرة فى زيارة رسمية، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى. جاء ذلك حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رئيس دولة الإمارات يصل إلى القاهرة فى زيارة رسمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.