تكريم المتطوعين من الصم والبكم فى أعمال التحالف الوطنى للعمل الأهلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأقامت مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مبادرة لتكريم شباب المتطوعين من الصم والبكم، استكمالًا للعمل المستمر لدعم أهالى البحيرة. وجاء هذا خلال حفل إفطار للمتطوعين من الصم والبكم، تكريمًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

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