أكثر من 100 مائدة ومطبخ بجميع المحافظات.. جهود بنك الطعام فى رمضان

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو لبعض جهود بنك الطعام خلال شهر رمضان الكريم.





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