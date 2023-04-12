سقوط أمطار على القاهرة والجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، بالتزامن مع حالة من التقلبات الجوية التى تشهدها أغلب الأنحاء.





ورصدت عدسة "دوت الخليج" تأثيرات الأمطار على الشوارع وحركة المواطنين. وذكرت الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار سيطرة السحب الرعدية على شمال البلاد خلال فترة الليل يصاحبها سقوط الأمطار على معظم الأنحاء من السواحل الشمالية الى الدلتا مرورا بالقاهرة وسيناء.

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