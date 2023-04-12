الوزراء يوافق على حافز إضافى لتوريد القمح ليصل لـ1500 جنيه للأردب

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.





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