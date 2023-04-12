بحضور كوكبة من العلماء.. تكريم 55 من حفظة القرآن الكريم فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - كرمت قرية الخور بمحافظة المنوفية حفظة القرآن الكريم فى حفلها السنوى لعدد 55 من حفظة القرآن الكريم وذلك، بحضور كوكبة كبيرة من المدعويين منهم الدكتور الشحات العزازى، والدكتور أنور الشهبة وكيل أوقاف أشمون والشيخ القارئ جمعة صبحى فرج والمبتهل الشيخ عبدالرحمن أسامة والشيخ وجيه على حافظ إمام المسجد الكبير بحضور لفيف من كبار المحافظة، وكوكبة من أهل القرية وحفظة القرآن فضلاً عن جمع كبير من أسر المكرمين.





وفى كلمته، قال الدكتور العزازى:" هنيئاً لكم حفظة كتاب الله الكريم، هنيئاً لكم هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. يا من جعلت كتاب الله رفيقاً لك فى دربك، وأضأت بنور حروفه ظلام قلبك، هنيئاً لك فهذا والله هو الفوز الحقيقى".

وأضاف فى كلمته خلال الاحتفال:" تذكر أنك تحمل بين جنبيك آيات عظام، ودلائل قاطعات، فاجعلها حجة لك لا عليك. هنيئاً لك فقد استعملك الله لحفظ كتابه فى الأرض".

وأكد العزازى على أن الاهتمام بتكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أفرادها بصحيح دينهم والالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة، مشيراً إلى أن تحفيظ القرآن الكريم يساعد على تعليم حفظة القرآن مجموعة من القيم والمبادئ التى يدعو اليها الدين الإسلامى الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن.

وفى نهاية كلمته دعا الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأن يحفظ قائدها وجيشها وأن يجعل الله أيامها كلها خير وبركة.

وقدم الشيخ عبد الرحمن أسامة مجموعة من الابتهالات الدينية، وفى نهاية الحفل تم تكريم عدد 55 من حفظة القرآن وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم.