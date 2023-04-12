قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة ”المقاولون العرب” برئاسة أحمد العصار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 12:29 مساءً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً رقم 140 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب “عثمان أحمد عثمان وشركاه” وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويشمل التشكيل الجديد المهندس أحمد العصار رئيسا لمجلس الإدارة، والمهندس حسام الدين الريفي نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، وكل من الدكتور محمد أنسى البشوتى، والمهندس أيمن محمد عطية، والمهندس السيد عبدالخالق فرج، والمهندس أحمد عبدالمجيد العدلانى، والمهندسة هبة أحمد أبو العلا، والمهندس حسن مصطفى كامل، والمهندس طارق مصطفى خضر، والمهندسة دينا محمد عادل فتحى، أعضاء مجلس الإدارة، والأستاذ محمد محمود الأتربى، والأستاذ نضال القاسم عصر، والمهندس خالد محمود عباس، أعضاء من ذوى الخبرة.

من جانبه أعرب المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعمهما المتواصل للشركة.

وتوجه المهندس العصار بالشكر والتقدير للمهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة السابق، على ما قدمه من جهد كبير طوال فترة عمله بالشركة وخاصة خلال رئاسته للمجلس منذ عام 2020 ،كما شكر مجلس الإدارة السابق على أداء دوره فى خدمة الشركة بكل تفان ،ومتمنيا التوفيق للأعضاء الجدد لاستكمال مسيرة الشركة.

وأضاف العصار أن مجلس الإدارة الجديد سوف يعمل على مواصلة دور الشركة فى بناء الجمهورية الجديدة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى العمل على زيادة مشروعاتها المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفتح أسواق جديدة.

شغل المهندس أحمد العصار منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة بالشركة منذ عام 2020، وخلال مسيرته تدرج بالمناصب المختلفة، كما أشرف على العديد من المشروعات الكبرى، منها على سبيل المثال محور روض الفرج، وكوبرى تحيا مصر، كما يرأس لجنة إدارة مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية بتنزانيا.