وزير التعليم العالى يبحث مع اللجنة العلمية استكمال تصنيع لقاح كورونا المصرى

فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون بين المراكز البحثية المصرية فى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والزراعة مع شركة إيفا فارما، والذى يعُد مثالًا للتعاون بين الجهات البحثية والقطاع الخاص.
كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن تصنيع اللقاح المصرى المضاد لفيروس كورونا، يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمُساهمة فى حماية المواطنين من جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية هذا المشروع فى أن تصبح مصر ضمن الدول المُنتجة للقاحات، بما يخدم الشعب المصرى، والعربى، والإفريقى.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان الخُطوات القادمة؛ لاستكمال إنتاج اللقاح بمرحلتيه الثانية والثالثة.
وفى ختام اللقاء، أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم والمساعدة لإنتاج لقاح يوازى المنتجات العالمية، والخروج بمنتج وطنى يُسهم فى القضاء على فيروس كورونا.
من جانبه، أكد الدكتور حسام فهمى على أهمية هذا اللقاء فى بحث بعض الموضوعات المهمة لمواجهة أى تحديات تواجه إنتاج اللقاح.
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