بحث تدريب كوادر مراكز الصحة النفسية لتقديم خدماتها بالتأمين الصحى الشامل

جاء ذلك فى اجتماع تنسيقى مشترك بين رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية الدكتورة منال العطار، وعضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية والمجلس القومى للصحة النفسية والجمعية المصرية للصحة النفسية الدكتور أحمد جمال أبو العزايم.
ورحب الأستاذ الدكتور أحمد طه بالتعاون المشترك مع المجلس القومى للصحة النفسية، مؤكدا اكتمال منظومة الصحة المصرية بصدور قانون رقم 210 لسنة 2020 لعلاج المريض النفسى، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن الهدف المشترك الذى تسعى إليه الهيئة مع المجلس القومى للصحة النفسية هو وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
بدورها، أشادت الدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس لقومى للصحة النفسية، بالمجهودات التى تبذلها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وضرورة العمل على التكامل بين معايير الهيئة والمعايير التى أصدرها المجلس الخاصة بترخيص وزارة الصحة لإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية، ورحبت بالتعاون مع الهيئة لتأهيل مستشفيات ومراكز الصحة النفسية للحصول على اعتماد الهيئة استعدادا لتقديم خدماتها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأعرب الدكتور أحمد جمال أبو العزايم، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية والمجلس القومى للصحة النفسية والجمعية المصرية للصحة النفسية، عن فخره بمنظومة التأمين الصحى الشامل وبالخطوات الكبيرة التى تتم فى مجال الصحة النفسية فى مصر مؤخرا وعلى رأسها إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية، مشيدا بالدور الوطنى المنتظر لمعايير الجودة ولهيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى تنظيم الممارسات المهنية بقطاع الصحة النفسية.
وأكد تطلعه للتعاون بين كل من هيئة الاعتماد والرقابة والمجلس القومى للصحة النفسية والمستشفيات النفسية للارتقاء بمنظومه الخدمات النفسية فى مصر.
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