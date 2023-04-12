مباحثات ومؤتمر صحفى.. وزير الخارجية يزور تركيا غدا

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية سيتوجه يوم الخميس 13 إبريل الجارى إلى العاصمة التركية أنقرة بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية، وفقا لبيان صحفى، أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالاً للمباحثات التى أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضى، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأضاف السفير أبو زيد، بأنه من المنتظر أن يعقد الوزيران لقاءً ثنائياً مغلقاً فور وصول سامح شكرى إلى أنقرة، على أن يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدى البلدين، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك.

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