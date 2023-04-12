صحف القاهرة تبرز توجيه السيسى بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحى وكافة مرافقها"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس السيسى وجه، بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحى وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الاستمرار فى أدائها المتميز، المشهود له عالمياً بالكفاءة والقدرة، وذلك فى ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر مصطفى الدوجيشى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى قوله، إن الرئيس السيسى اطلع على بيان بحركة الملاحة فى قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجارى، أظهر ارتفاع أعداد السفن التى مرت بالقناة، بنسبة حوالى 20%، مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى، وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالى 3ر2 مليار دولار، بنسبة زيادة عن العام الماضى تبلغ حوالى 35%، مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومى فى تاريخها، يوم 13 مارس الماضى، بلغ 107 سفن بحمولة 3ر6 مليون طن.

كما عرض الفريق أسامة ربيع محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتحديث أسطولها البحرى وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر فى ضوء محورية دورها فى تأمين المجرى الملاحى ومعاونة السفن العابرة للقناة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الجهود الجارية، لتوطين صناعة السفن ومراكب الصيد الحديثة فى مصر، بهدف زيادة الإنتاج من صيد الأسماك فى السواحل والبحيرات المصرية، كما تم تناول مسار تنشيط سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها، وتزويدها بالخدمات اللازمة، حيث وجه الرئيس السيسى فى هذا الإطار بتذليل العقبات والتحديات التى تواجه تطوير هذا القطاع المهم من مختلف الجوانب، سعياً لأهمية الاستثمار الأمثل للمزايا الطبيعية التى تتمتع بها مصر، فى ضوء موقعها الجغرافى الفريد على البحرين المتوسط والأحمر.

وتحت عنوان "رسالة من السيسى لرئيس وزراء اليونان.. نقلها شكرى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكرى نقل رسالة شفهية من الرئيس السيسى إلى رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس وزراء اليونان لشكرى الذى يقوم حالياً بزيارة إلى أثينا.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن الرسالة تتعلق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، والتطلع نحو دفع التعاون فى إطار الآلية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

وتحت عنوان "مدبولى: تطوير مدينة دمياط للأثاث لتصبح قلعة صناعية متكاملة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مدبولى، أكد حرصه على متابعة الجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، فى ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة فى هذا المجال، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمساندة هذه الصناعة المهمة وتطويرها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمى والدولى، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة فى هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس،؛ لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث فى مدينة الأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من وزراء قطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى أن الدولة تهدف من تطوير مدينة الأثاث لإنشاء وتشغيل تجمع صناعى متميز لإنتاج الأثاث قوامه المصانع والورش المتوسطة والصغيرة، ولديه القدرة التصنيعية التى تمكنه من تصنيع وتوريد الأثاث المطلوب للسوق المحلية، مع توافر منتج بمواصفات وجودة عالمية قابل للتصدير، بما يسهم فى تعزيز الصناعة ونمو الاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل.

وأوضحت محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتنفيذ مجموعة من الخدمات التى تسهم فى إحداث التطوير المنشود لمدينة الأثاث، فى إطار الخطة الشاملة لتطويرها.

ونقلت الصحيفة عن السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قوله إن الاجتماع شهد استعراض اللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى المخطط العام الحالى للتطوير والذى يشمل 1348 ورشة، ومركزا لتكنولوجيا الأثاث، بالإضافة إلى 5 مراكز خدمية.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك خلال الاجتماع، التطرق إلى خطة التطوير، والتى ترتكز على دراسة الوضع القائم ورصد المشكلات، ودراسة المدن والمشروعات المثيلة، ووضع حلول للمشكلات القائمة، بجانب تسليط الضوء على الأعمال التى تم تنفيذها للتطوير، فضلا عن وضع مخطط عام للتطوير يشمل استكمال العناصر المطلوبة للمدينة لتقوم بدورها بكفاءة.

وفى الشأن البرلمانى، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن مجلس النواب أدان أمس الاعتداء الإسرائيلى السافر على المسجد الأقصى، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، حتى نجنب المنطقة مزيدا من التوتر.

وقال رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى "استيقظ المصريون فجر الأربعاء الماضى، على مشهد من المشاهد المستنكرة وصورة من صور الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة فكان اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة على المصلين هو تعد صارخ على حرية العبادة التى كفلتها المواثيق الدولية كافة"، وأكد أن الاعتداء تصعيد خطير غير مقبول ولن ينتج عنه إلا مزيد من الاحتقان وتفاقم للعنف وتقويض لجهود التهدئة التى تسعى لها مصر فى ظل شراكة إقليمية ودولية.

وطالب رئيس مجلس النواب، المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات حتى نجنب المنطقة مزيدا من التوتر والعنف حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وتأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة لاسيما وما يؤكده من اهتمام وزارة الداخلية بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية.

وتحت عنوان "الاثنين إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أعلن أن الاثنين المقبل يوم شم النسيم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص على أن يكون اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وقال الوزير إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.