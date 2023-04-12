محافظ الوادى الجديد يشيد بنجاح تجربة زراعة القمح بالرى المطرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، اليوم الأربعاء، حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية المتميزة بقرية عدن بمركز باريس المقام على مساحة 150 فدانا، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز، والدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بالمحافظة.
شهد المحافظ عملية حصاد ودراس القمح بالحقل، مؤكدا جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، وحرص المحافظة على التوسع سنويا فى زراعات القمح تماشيا مع توجه الدولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجى الأول، وتحقيق الأمن الغذائى للمواطن.
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