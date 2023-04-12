أمطار كفر الشيخ.. جهود لا تتوقف لـ شفط مياه الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا؛ تنفيذا لتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتخفيف من آثار موجة الطقس السيئ التى اجتاحت البلاد.

ومن جانبه، قال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن عمليات سحب مياه الأمطار تمت خلال الفترة المسائية بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من سحب جميع مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة.

وعلى صعيد متصل، رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه في مختلف مناطق المدينة وقرى المركز، وتم شفط مياه الأمطار من عدد كبير من شوارع المدينة.