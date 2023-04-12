أمطار الغربية.. المحافظ يتابع جهود أجهزة الدولة فى شفط المياه (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية؛ لرفع مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع معها، عقب تعرض مراكز المحافظة، مساء أمس الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ.





وتفقد المحافظ جهود أجهزة المحافظة فى شفط مياه الأمطار من شوارع "طنطا، والمحلة وسمنود"، مشددا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الشوارع، لحين الانتهاء من موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمدن والمديريات. ووجه الدكتور طارق رحمى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، بالدفع بسيارات إضافية لشفط المياه ونزح التراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعاً لحدوث إعاقة مرورية، كما تابع من خلال غرفة العمليات الرئيسية، انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الكهرباء. ولفت إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين على الرقم الأرضي 0403341233 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01550502836 و 01550502837

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