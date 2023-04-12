أجهزة الدولة تقوم بـ شفط مياه الأمطار من شوارع بورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على فيسبوك عدة صور لقيام الأطقم الفنية بشفط تجمعات الأمطار من الشوارع والميادين؛ نتيجة لموجة الطقس السيئ التى اجتاحت البلاد، مساء أمس الثلاثاء. وكانت الأرصاد الجوية قد أعلنت عن موجة من الطقس السيئ تجتاح البلاد حاليا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات، محذرة من تعرض محافظة البحر الأحمر وسيناء إلى أمطار شديدة تصل إلى حد السيول.

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