أجهزة المنوفية تقوم بشفط تراكمات الأمطار من شوارع المدن (صور)

جدة - نرمين السيد - وتنفيذا لتعليمات إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تم شفط عديدا من تجمعات المياه فى مركز ومدينة بركة السبع، والتى غرقت شوارعها بالمياه، فضلا عن شفط تراكمات المياه من شوارع مدينة تلا.
ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية على فيسبوك عدت صور لجهود أجهزة المحافظة فى التعامل مع هذا الظرف الطارئ على الرغم من برودة الطقس وشدة تراكمات الأمطار.
وعلى صعيد متصل، قامت أطقم الصرف الصحى بشفط تجمعات مياه الأمطار فى مركز الباجور والشهداء، وقويسنا، وشبين الكوم، ومنوف؛ تيسيرا على المواطنين، بعما تسببت الأمطار فى عرقلة كبيرة لحركة سير المركبات والأفراد بعد موجة الطقس السيئ التى اجتاحت البلاد مساء أمس الثلاثاء.
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