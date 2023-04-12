إجراءات عاجلة من صحة الشرقية لمواجهة موجة الطقس السيئ (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هشام شوقى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، على أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.





وقال فى بيان له، إن هذا يأتى؛ نظراً لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ.

ولفت إلى أن هذا يأتى فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وشدد وكيل الوزارة على مديرى العموم الطب الوقائى، والطب العلاجى، والصيدلة، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة.

وتم التأكيد على تأمين مصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد فى حالة الطوارئ، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.