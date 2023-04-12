محافظ الجيزة يطمئن على الأعمال الإنشائية لـ مواقف السرفيس (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ الجيزة الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار، ومواقف السرفيس، موجها مدير مديرية الإسكان بتسريع وتيرة العمل؛ لإنجاز الاعمال وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددًا على أهمية متابعة الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتجهيز خطهة لـ تشغيل المواقف مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين مع نقل المواقف العشوائية المحيطة بها داخله والتشغيل عقب الانتهاء من الاعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة.

وأكد راشد على ضرورة تدعيم الساحات والمواقف بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتحهيزها بالشكل الأمثل.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد مراحل العمل الجارية لقطاعات ترعة المريوطية الجارى تطويرها بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول 650 مترا، والثانى حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر والثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أن الأعمال تتضمن توسعة الطريق على جانبى الترعة و إقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات إنتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاه بكل قطاع منها وغرف للإدارة ومناطق إستثمارية لاستغلال العائد منها لصيانة الأعمال على أن تشمل الأعمال النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها وتهذيب الاشجار ورفع كفاءة منظومة النظافة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لرى القاهرة والجيزة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم و أشرف تامر رئيس حى الطالبية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وخالد عبد الحميد مدير عام صرف شمال الجيزة ومحمد جمال مدير إدارة التسويق بالمحافظة.