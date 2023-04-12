الأرصاد: القاهرة الكبرى تحت تأثير السحب الممطرة والرعدية

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن خرائط الطقس تشير إلى تعرض القاهرة الكبرى حاليا، إلى سحب ممطرة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وكانت الأرصاد الجوية قد أعلنت عن موجة من الطقس السيئ تجتاح البلاد حاليا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات، محذرة من تعرض محافظة البحر الأحمر وسيناء إلى أمطار شديدة تصل إلى حد السيول.