الهيئة الإنجيلية تقدم 1800 كرتونة وإفطار لـ 1500 من المزارعين بسوهاج

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الثلاثاء، تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى إطار تنفيذ مبادرة "كتف فى كتف" ، عدد من التدخلات لأهلنا فى محافظة سوهاج خلال شهر رمضان المبارك.





وجاء ذلك بتوزيع 1800 كرتونة مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا بالإضافة الى تقديم موائد إفطار لـ 1500 من المزارعين المشاركين فى تنفيذ مبادرة ازرع بمشاركة القيادات التنفيذية بالمحافظة والكوادر المحلية الداعمة لمبادرة ازرع، وبحضور محافظ سوهاج طارق الفقى ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية.

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