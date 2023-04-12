تحسبا للأمطار.. انتشار معدات شركتى القاهرة والجيزة بالطرق والميادين (صور)

جدة - نرمين السيد - انتشرت قبل غروب شمس اليوم الثلاثاء، معدات شركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة بمحافظات القاهرة الكبرى، وذلك فى ظل تحذيرات الأرصاد الجوية.





وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت فى بيان لها أمس من وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات القاهرة الكبرى. ووجهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، برفع حالة الاستعداد تحسبًا لسقوط أمطار، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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