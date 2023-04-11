انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد: سحب رعدية على السواحل الشمالية الغربية وأمطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:23 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية من (السلوم إلى الإسكندرية) ومناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.



كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تزداد شدتها مع تقدم ساعات الليل.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب و جنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء على شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويتوقع أن يشهد فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة واعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء الأربعاء على مناطق متفرقة فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى واعتبار من مساء الساعات الأولى من يوم الأربعاء حتى نهايته تكون متوسطة تغزر أحيانا ، وأمطار خفيفة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ، وأمطار خفيفة ليلا على مناطق من سلاسل البحر الأحمر، واعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء حتى نهايته تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا، و أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد يوم الأربعاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.