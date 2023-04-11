صرف الإسكندرية: الأمطار لم تتسبب فى أى تجمعات مياه أو إعاقة مرورية

وأضاف "نافع" فى بيان اليوم، أن الأمطار بدأت خفيفة على مختلف مناطق الإسكندرية، منذ ظهر اليوم وزادت غزارتها إلى متوسطة فى السادسة مساء على بعض المناطق ووصلت لغزيرة مساءً، ومن المتوقع استمرارها طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية حتى غد الأربعاء.
وأكد "نافع" استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة فى جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات على مدار الساعة.
جدير بالذكر أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات منذ صباح اليوم للتعامل مع المنخفض الجوى الذى تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.
ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية خلال فترة الليل أمطارًا متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على أن تزيد شدتها مع الساعات الأولى ليوم غد الأربعاء، لتكون متوسطة تغزر وتكون رعدية أحيانا وقد تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد وخاصة شمال وغرب المحافظة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح وسرعة الرياح من 50-60 كم/ساعة وارتفاع الموج 2.5-3 أمتار.
وناشدت شركة الصرف بالإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة على موقع الفيس بوك.
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