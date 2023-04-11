أمطار خفيفة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة

جدة - نرمين السيد - تعرضت الإسكندرية لسقوط أمطار خفيفة مع انتشار الغيوم وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حيث استمرت موجة الطقس المتقلب لليوم الثانى على التوالى، ولم تتأثر حركة الملاحة بالميناء أو تكدس للسيارات بالطرق العامة.





وقامت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية وشركة الصرف الصحى، برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار. وقال أحمد بريقع المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات استمر بصورة منتظمة وطبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر فى المعدلات الطبيعية. وشدد اللواء بحرى نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءى الإسكندرية والدخيلة وضمان سرعة الانتقال.

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