وزير الخارجية: العلاقات المصرية اليونانية قائمة على أسس وقواعد راسخة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:24 مساءً - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ العلاقة بين مصر واليونان قائمة على أسس وقواعد راسخة من العلاقات التاريخية القائمة بين الشعبين، والمودة هي سمة الشعبين تجاه بعضهما، ويرى أثر هذا التواصل في تنمية علاقات البلدين واستقرارها.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، أنّ الاتصالات القائمة على مستوى القيادتين ووزيري الخارجية وعلى المستوى الفني، تبرهن على مدى تطور العلاقات اليونانية المصرية عبر التسع سنوات الماضية، وما وصلت إليه من استقرار وعمل كثيف لتعزيز هذه الشراكة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني.

وتابع شكري، أنّ مباحثات البلدين تتسم بالشفافية والمصداقية، حيث نتحدث دون قيود لأن مصالحنا مشتركة وسياستنا متجانسة وأهدافنا متسقة مع تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة شرق المتوسط وعلى المستوى الإقليمي الدولي، ونسعى لتحقيق مصالح شعوبنا وازدهارها وإيجاد وسائل للتعاون.