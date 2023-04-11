«حياة كريمة» تطلق حملة «تحدى الخير»

جدة - نرمين السيد - حققت حملة تحدى الخير التى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" نجاحًا كبيرًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تستهدف تشجيع رجال الأعمال والفنانين على الانضمام لتحدى الخير بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، واحتفالًا بيوم اليتيم، من أجل إسعاد الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.





وقام عدد كبير من الفنانين ورجال الأعمال بإعلان استجابتهم للحملة والمشاركة مع مؤسسة حياة كريمة فى تحدى الخير، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، سواء بتقديم الدعم للأطفال فى مجال التعليم أو الرياضة، أو تنظيم زيارات لدور الأيتام التابعة لمسقط رأسهم، بالإضافة إلى توزيع مساعدات غذائية وهدايا للأطفال الأيتام، وغيرها من المساعدات الأخرى. وفى السياق ذاته عززت المؤسسة من خلال مقراتها فى كافة المحافظات و متطوعيها، وقامت بتجهيز احتفالات للأيتام و توزيع هدايا ومساعدات غذائية عليهم، فضلًا عن تنفيذ أنشطة ترفيهية وثقافية من أجل إسعادهم. الجدير بالذكر أن بداية انطلاق الحملة كانت من محافظة بنى سويف، بالتعاون مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أبو هشيمة الخير" للاحتفال بالأطفال الأيتام وإدخال السرور على قلوبهم والإفطار معهم.

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