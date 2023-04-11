شكرى: العلاقات بين مصر واليونان مبنية على احترام متبادل ومصالح مشتركة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمرمشترك عقده سامح شكرى اليوم الثلاثاء مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس. وأكد سامح شكرى أن العلاقات بين مصر واليونان مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين مصر واليونان متعددة ومتنوعة ومن أبرزها مشروعات الربط الكهربائى.

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